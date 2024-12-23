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Безруков Кузьма Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Безруков Кузьма Алексеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1069069/
География
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Слизневская волость, Панфилово

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.11.1914
Неизвестно
Шатовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

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