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Головань Мефодей (Мефодий) Мойсеевич (Моисеевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Головань Мефодей (Мефодий) Мойсеевич (Моисеевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13726001/
География
Киевская губерния, Васильковский уезд, Винцентовская волость

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