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Давидов (Давыдов) Николай Нерсисьянович (Персиянович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давидов (Давыдов) Николай Нерсисьянович (Персиянович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital994209/
География
Елизаветпольская губерния

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