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Меднис Мартын Янович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Меднис Мартын Янович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14996899/
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Ново-Ягодинская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
?.05.1879 ст.
11.03.1916
Валмиера, Valmieras novads

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