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Гедол (Гедул, Даугол) Петр Янович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гедол (Гедул, Даугол) Петр Янович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1125948/
География
Курляндская губерния, Гробинский уезд, Прокульнская волость

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