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Градов Александр Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Градов Александр Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1073259/
География
Рязанская губерния, Пронский уезд, Перевлесская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
28.09.1887
Неизвестно
Перевлес, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

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