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Ташур Каземир (Казимир) Францович (Францевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ташур Каземир (Казимир) Францович (Францевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13414421/
География
Минская губерния, Новогрудский уезд

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