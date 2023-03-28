Симеренко (Симеренка, Симнеренко, Симнеренка) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимеренко (Симеренка, Симнеренко, Симнеренка) Иван

Симеренко (Симеренка, Симнеренко, Симнеренка) Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Симеренко (Симеренка, Симнеренко, Симнеренка) Иван
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30164060/
География
Подольская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.