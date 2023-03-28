Гуляев Дмитрий Фролович
Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
- ФИО
- Гуляев Дмитрий Фролович
- Источник
- https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital766141/
- География
- Самарская губ., Гуаросколь. уезд, Белоярская вол., н.п. Табрана
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