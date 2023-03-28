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Демендеев (Деминдеев) Николай Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Демендеев (Деминдеев) Николай Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1073287/
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Абдикеевская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
25.01.1888
21.04.1960

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