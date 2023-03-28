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Галиевцев Семен Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Галиевцев Семен Алексеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital954254/
География
Могилёвская губерния, Климовичский уезд, Надейковичская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
27.05.1969
г. Приозерск
09.10.1967
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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