Инковатов (Инховатов, Юковатов, Юговатов) Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инковатов (Инховатов, Юковатов, Юговатов) Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Инковатов (Инховатов, Юковатов, Юговатов) Михаил
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30275056/
География
Тамбовская губерния

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