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Зубакин (Зубокин) Илья Яковлевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зубакин (Зубокин) Илья Яковлевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1787502/
География
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, Крутинская волость

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