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Пилецкий Сильверстр (Сильвестр) Франц. Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Пилецкий Сильверстр (Сильвестр) Франц. Яков.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14279249/
География
Варшавская губерния

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