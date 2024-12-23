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Демчан Андрей Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Демчан Андрей Федорович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14331314/
География
Волынская губерния, Кременецкий уезд, Заруденская волость, Чесновский Раковец

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
23.04.1915 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область

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