Боратников (Барытников, Борытников, Баратников) Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боратников (Барытников, Борытников, Баратников) Михаил Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Боратников (Барытников, Борытников, Баратников) Михаил Алексеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14552548/
География
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Волипельгинская волость, Брызгалово

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