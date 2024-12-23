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Ермаков Степан Данилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ермаков Степан Данилович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13334630/
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Смагинская волость, Волчья

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
01.08.1879 ст.
Неизвестно
Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

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