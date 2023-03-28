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Бандаренко Николай Трофимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Бандаренко Николай Трофимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital566640/
География
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Остро-Могилинская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1893
Неизвестно
Старая Калитва, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

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