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Караберов Иля (Илья) Савич (Саввич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Караберов Иля (Илья) Савич (Саввич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13181893/
География
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Ялтанская волость

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