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Давятпин (Довитпин, Давлетшин) Сергей Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давятпин (Довитпин, Давлетшин) Сергей Сергеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital991722/
География
Томская губерния, Бийский уезд

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