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Дабрынин (Добринин, Добрынин) Алексей Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дабрынин (Добринин, Добрынин) Алексей Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1130180/
География
Вологодская губерния, Вельский уезд

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