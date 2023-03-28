Давлягин (Давлетшин, Довлягин) Емельян Довлягин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлягин (Давлетшин, Довлягин) Емельян Довлягин.

Давлягин (Давлетшин, Довлягин) Емельян Довлягин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Давлягин (Давлетшин, Довлягин) Емельян Довлягин.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital990380/
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.