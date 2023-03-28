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Соколов Анисим Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Соколов Анисим Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13541344/
География
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Ичаловская волость

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
28.11.1894
13.10.1980
Курилово, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния

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