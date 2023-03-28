Ахмад Гирев (Ахмет Гарей) Давлей Гарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмад Гирев (Ахмет Гарей) Давлей Гарей

Ахмад Гирев (Ахмет Гарей) Давлей Гарей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ахмад Гирев (Ахмет Гарей) Давлей Гарей
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital203264/
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Каръявдинская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.