Елнаков (Елуаков, Желваков) Алексей Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлнаков (Елуаков, Желваков) Алексей Платонович

Елнаков (Елуаков, Желваков) Алексей Платонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Елнаков (Елуаков, Желваков) Алексей Платонович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30543615/
География
Пермская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.