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Волков (Волпов) Иосиф Вульф Лейбович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Волков (Волпов) Иосиф Вульф Лейбович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1540781/
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Пирятинская волость, Пирятин

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