Капанадзе (Капандзе, Кабандзе) Исак Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапанадзе (Капандзе, Кабандзе) Исак Степанович

Капанадзе (Капандзе, Кабандзе) Исак Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Капанадзе (Капандзе, Кабандзе) Исак Степанович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1829252/
География
Кутаисская губерния

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.