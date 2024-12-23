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Демичев Василий Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Демичев Василий Дмитриевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1073153/
География
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Боровецкая волость, Рассоха

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1895
После 1916

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