Детинов (Дитинов, Детинев) Нестор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Детинов (Дитинов, Детинев) Нестор Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Детинов (Дитинов, Детинев) Нестор Максимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1145342/
География
Волынская губерния, Заславский уезд, Судилковская волость

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