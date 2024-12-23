Кузин Финаген (Афиноген) Финагенович (Афиногенович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузин Финаген (Афиноген) Финагенович (Афиногенович)

Кузин Финаген (Афиноген) Финагенович (Афиногенович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Кузин Финаген (Афиноген) Финагенович (Афиногенович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14064303/
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Горельская волость, Татаново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.