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Зинин (Зенин, Зинен) Иван Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зинин (Зенин, Зинен) Иван Петрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1768296/
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Велико-Бучковская волость

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