Балашов Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалашов Павел Павлович

Балашов Павел Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Балашов Павел Павлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital890287/
География
Московская губерния, Коломенский уезд, Протопоповская волость

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
24.08.1893 ст.
Неизвестно
Владычино, Выхинская волость, Московский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close