Гапдул Валеев (Гапдул) Гаптул Жанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГапдул Валеев (Гапдул) Гаптул Жанор

Гапдул Валеев (Гапдул) Гаптул Жанор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Гапдул Валеев (Гапдул) Гаптул Жанор
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital654258/
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Сумароковская волость, Карамалы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.