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Ветковский (Кветковский) (Ветковский) Михаил Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Ветковский (Кветковский) (Ветковский) Михаил Иванович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital487781/
География
Иркутская губерния, Балаганский уезд

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