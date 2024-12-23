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Петров Василий Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Петров Василий Михайлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11861138/
География
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Борисоглебский уезд, Борисоглебск

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
03.03.1894
28.03.1949

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