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Леви Бобович Эмануил (Эммануил) Симович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Леви Бобович Эмануил (Эммануил) Симович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11011264/
География
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Ялта

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