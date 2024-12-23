Аблу Таир оглу Сеит Умер онжо Севт Бекир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАблу Таир оглу Сеит Умер онжо Севт Бекир

Аблу Таир оглу Сеит Умер онжо Севт Бекир

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Аблу Таир оглу Сеит Умер онжо Севт Бекир
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13600477/
География
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Богатырская волость, Шелковичное

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.