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Матухнов Алексей Артемьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Матухнов Алексей Артемьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13811800/
География
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Кишлавская волость, Курское

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