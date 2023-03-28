Доведенко (Давиденко, Даведенко) Михаил Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоведенко (Давиденко, Даведенко) Михаил Игнатьевич

Доведенко (Давиденко, Даведенко) Михаил Игнатьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Доведенко (Давиденко, Даведенко) Михаил Игнатьевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital992451/
География
Могилёвская губерния, Чериковский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.