Зинин (Зенин, Зинен) Порфирий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗинин (Зенин, Зинен) Порфирий Васильевич

Зинин (Зенин, Зинен) Порфирий Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Зинин (Зенин, Зинен) Порфирий Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1769497/
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Щученская волость

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.