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Залепутин (Золяпутин, Золепутин) Федор Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Залепутин (Золяпутин, Золепутин) Федор Александрович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1773660/
География
Тамбовская губерния, Усманский уезд

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