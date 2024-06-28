Габдул Мазитов (Габдулмазитов) Мулла Мухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдул Мазитов (Габдулмазитов) Мулла Мухамет

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Габдул Мазитов (Габдулмазитов) Мулла Мухамет
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital777529/
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Илишевская волость, Исаметово

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