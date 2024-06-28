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Даншен (Доншин, Даншин) Лаврентий Герасимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Даншен (Доншин, Даншин) Лаврентий Герасимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1211296/
География
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Урывская волость, Галдаевка

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