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Детина (Детино, Детика) Василий Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Детина (Детино, Детика) Василий Павлович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1145317/
География
Киевская губерния, Таращанский уезд, Кошеватская волость

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