Нигаметулин Ромазан (Рамазан) Рахматулович (Рахматуллович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигаметулин Ромазан (Рамазан) Рахматулович (Рахматуллович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Нигаметулин Ромазан (Рамазан) Рахматулович (Рахматуллович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13238612/
География
Оренбургская губ., Орский уезд, 1-я Усерганская вол., д. Юсянбоево

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