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Банкетов Степан Шасимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Банкетов Степан Шасимович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital630037/
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Тиинская волость

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