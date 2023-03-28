Люстер Сруль Нахман Абрамович Ицк. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюстер Сруль Нахман Абрамович Ицк.

Люстер Сруль Нахман Абрамович Ицк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Люстер Сруль Нахман Абрамович Ицк.
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie11502955/
География
Гродненская губерния, Бельский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.