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Голуюев Маркиян (Маркиан) Сазонович (Созонович)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Голуюев Маркиян (Маркиан) Сазонович (Созонович)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12366784/
География
Область войска Донского, Ростовский округ, Елизаветовская станица

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