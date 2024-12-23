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Демитриев (Дмитриев) Михаил Демитриевич (Дмитриевич)

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Демитриев (Дмитриев) Михаил Демитриевич (Дмитриевич)
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1121737/
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Алешковская волость, Белево

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