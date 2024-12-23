Евстигнеев (Евстигиеев, Евстигнев) Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеев (Евстигиеев, Евстигнев) Иван Матвеевич

Евстигнеев (Евстигиеев, Евстигнев) Иван Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Евстигнеев (Евстигиеев, Евстигнев) Иван Матвеевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1526115/
География
Тверская губерния, Тверской уезд, Щербининская волость, Старый Погост

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.